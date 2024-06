El pasado mes de mayo, Marta Riumbau anunció que estaba embarazada de su primer hijo. La influencer, que puso fin unos meses antes a su relación con Diego Matamoros, se vio "con 36 años, sin pareja y sin hijos" y tomó la decisión de ser madre soltera. Tras un proceso de vitrificación de óvulos y tras seleccionar un donante anónimo, Marta comenzó el proceso y está actualmente en el quinto mes de embarazo. "Mi yo del pasado te hubiese dicho que ser madre soltera era un fracaso, no sabes las innumerables veces que me he dicho a mí misma: 'No merezco ser madre soltera, no lo seré'. Era un machaque continuo hacia mí misma", comentó en una entrevista.