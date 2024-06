Tania Llasera, sobre su posado en bikini: "No me voy a poner en peligro en un quirófano"

Más reivindicativa que nunca, la presentadora ha vuelto a lanzar un mensaje a sus seguidoras

La comunicadora ha hecho hincapié en la importancia de verse bien a una misma

Tania Llasera se suma al 8M todo el año: "Se me prestaba más atención cuando era joven porque estaba más buena"

Con la llegada del verano, comienza la temporada de lucir figura. Sin embargo, a muchas personas, generalmente mujeres, les cuesta aceptarse a sí mismas y llevar, por ejemplo, según que looks, lo que deriva a dejar de hacer planes -como ir a la playa-. De esto mismo ha hablado Tania Llasera en sus redes sociales. Más reivindicativa que nunca, la presentadora ha vuelto a lanzar un mensaje a sus seguidoras para que, recién aterrizada esta temporada estival, no dejen de mostrar sus cuerpos ni quererlos tal y como son. ¡Te contamos todos los detalles!

El consejo de Tania Llasera a sus seguidoras

Tania Llasera ha encontrado en su cuenta personal de Instagram un espacio en el que reivindicar la naturalidad y ensalzar la figura de la mujer. A través de sus redes, la presentadora acaba de hacer un directo en donde se ha pronunciado sobre los riegos de esta temporada veraniega: "Me he puesto a mirar mis comentarios y me he dado cuenta de la cantidad de personas, sobre todo mujeres, de lo que os está costando aceptar vuestro cuerpo, que habéis engordado x o y que eso, dejáis de hacer cosas y me parece súper peligroso, sobre todo de cara a nuestras propias vidas porque al final, cuándo seamos más mayores diremos: "¡Qué pena no haber ido a ese viaje en barco!" o a esa graduación de mi hijo o a lo que sea que te pierdas por tu físico. Por la percepción de tu físico. Ojalá daros nuestros ojos, de las personas que nos ven desde fuera y que no ven ningún problema. Muchas veces los problemas los vemos nosotros porque nos los ponemos nosotras".

Como no podía ser de otra manera, enseñando su cuerpo, ha dejado claro que ella misma ha tenido diferentes tallas y que no por ello ha sido más infeliz: "Yo he habitado un montón de cuerpos. Este cuerpo ha cambiado... Mira qué barriga, y ahí está. ¿Y, por qué voy a dejar de hacer cosas? No somos un ornamento. Nuestro cuerpo es un instrumento para vivir la vida, para disfrutar la vida, para ir a las cosas".

En esta publicación en donde se ha mostrado sin filtros y disfrutando de una tarde de lectura y sol, la comunicadora ha dejado claro que lo más importante es que "la salud acompañe". Además, ha querido dejarles claro a sus seguidoras que, aunque sus cuerpos hayan cambiado por circunstancias, eso "no le importa a nadie": "Todo el mundo está demasiado ocupado con su propio cuerpo. Relajate. Nadie te está mirando. Igual la gente podría comentar cómo me he dejado, que tengo bastantes comentarios de estos. Yo no considero que me haya dejado para nada. Yo estoy disfrutando de la vida y he evolucionado. Yo acepto mi cuerpo, pero hay cosas que cambiaría. Cosas que no me gustan".