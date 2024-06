Violeta Mangriñán se matricula en la universidad: "Nunca es tarde y es mi sueño"

Desde que saltara a la fama por su participación en 'Mujeres, Hombres y Viceversa', no hay reto que se le resista a Violeta Mangriñán. La joven valenciana se daba a conocer hace más de un lustro en este programa para encontrar el amor, aunque no sería entonces cuando aparecería su chico ideal. Fue en 2019 cuando la creadora de contenidos se embarcaba en 'Supervivientes'. A pesar de no ganar el premio final, la joven encontraba el amor en un italiano entonces desconocido en nuestro país: Fabio Colloricchio, el padre de sus dos hijas, Gala y Gia. Ambos están completamente inmersos en la educación y el cuidado de las menores, aunque ello no ha supuesto que dejen de lado sus sueños profesionales. Como adelantábamos, la de Valencia siempre se ha definido por ser una persona con muchas aspiraciones en lo laboral y, poco a poco, está abriéndose al mundo empresarial, que supone una fuente de ingresos extra a su contenido en redes, en donde ejerce como influencer. Ahora, a través de su cuenta personal, ha desvelado su nueva aventura y que no tiene nada que ver con el universo 2.0. ¡Te contamos todos los detalles!