Alba Díaz, sobre el momento vital que está viviendo: "Esto es lo que me merezco"

A sus 24 años, Alba es una mujer renovada que en el último año ha aprendido a ver las cosas desde otra perspectiva y ha cambiado de estilo de vida. Lleva yendo a terapia desde que era una niña y espera poder seguir yendo toda la vida porque "hay cosas ahí dentro que tienes que ir sanando", pero ha sido en esta última etapa cuando ha entendido y asimilado muchas de las cosas que está viviendo. "He estado aceptando que lo que me está dando la vida en estos meses, e incluso último año, me lo merecía. Al final siempre he ido tirando más a la desilusión y llevo un año que me ilusiona todo mucho más. He estado aceptando y entendiendo que esto es lo que me merezco", ha comentado a sus seguidores.