"Esto es muy heavy, pero es cierto". Así ha comenzado Carla Barber su relato sobre los complicados momentos que ha vivido a causa de la traición de algunas personas de su entorno. Dolida, la experta en medicina estética, que este año también ha sufrido por la salud de su hijo Bastian, ha asegurado que aunque estas personas no eran parte de su familia ni amigos más cercanos sí que formaban parte de su círculo. "He tenido varias personas de mi vida que filtraban noticias a la prensa. Gracias a Dios ya no están en mi vida y estoy bastante tranquila", ha comentado la doctora, que siempre ha podido contar con los .

En cuanto a lo ocurrido, ha asegurado que ha sido un duro mazazo que la ha dejado muy tocada. Y es que Carla ya venía de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida tras la separación del padre de sus hijos. Y tras esto, un nuevo varapalo. La situación ha durado aproximadamente un año. Un año muy complicado en el que ella empezó a ver cómo en los medios se hacían públicas algunas informaciones privadas que ella nunca había revelado a través de sus redes ni a ningún medio. "Lo que había estado saliendo hasta el nacimiento de Bosco eran noticias que salían porque yo decía algo en Instagram y la prensa sacaba lo que consideraba, pero la información la daba yo. Pero en este año han salido noticias que yo jamás di y muchas de ellas no habían sucedido, como adelantadas. Un desastre. Lo pasé fatal", ha contado Barber, que ha asegurado que eso le generó una gran inquietud que la llevó a desconfiar de sus personas más cercanas. "Desconfié de mi hermana, de mi mejores amigas... Dejé de hablar con todo el mundo. Y es muy heavy el daño".

La situación ha sido terrible no solo para ella sino que también para los suyos. "Ha sido un horror para mí y para mi entorno. No podéis imaginar la ansiedad que he pasado. No voy a entrar más en detalle, pero ha sido muy fuerte y muy feo", ha comentado la doctora, que ha revelado que ante el aluvión de informaciones que se estaban publicando decidió tomar medidas y ponerse en contacto con un medio para aclarar la situación. "Esas noticias que han salido, la prensa, en especial una chica que ha dado noticias libremente, ni siquiera han estado contrastadas. Yo he estado bastante mal".

"Vuelvo a sentirme yo"

Afortunadamente, el tiempo ha pasado y con esas dos personas fuera de su vida, todo ha vuelto a la normalidad. "Ahora por fin vuelvo a sentirme yo y vuelvo a confiar en la gente que me rodea", ha comentado Carla, que ha asegurado que, pese a lo que pueda parecer en sus redes sociales, protege al máximo su intimidad. "Me gusta que la gente no sepa realmente de mí y la gente no sabe nada de nada de mi día a día", ha dicho Alba.

No obstante, sí que le gusta compartir (y parece que lo seguirá haciendo) compartiendo algunos detalles de su vida y algunos tips y mantener una relación muy fluida con sus seguidores. "Al igual que me gusta mantener mi intimidad, me gusta ser yo, poder comunicar, deciros qué sitios me gusta visitar, dónde comer... que compartáis conmigo cosas que os puedan servir de todo tipo", ha comentado a la vez que ha insistido en que siempre el límite está en sus dos niños. "Protegiendo siempre a mis hijos... Las redes son muy dañinas", ha contado la experta en medicina estética, que, tras sincerarse, ha iniciado una ronda de preguntas y respuestas para reconectar con sus seguidores.

"Nunca he llorado tanto, pero soy feliz"

Los últimos meses han sido especialmente duros. "He pasado la peor época de mi vida, creo que nunca he llorado tanto, tantos días seguidos, tanto tiempo... Por muchísimas cosas. De vez en cuando lloro, no tanto como estaba haciendo", ha respondido a sus seguidores cuando le han preguntado si era feliz. Sin embargo, pese a todo ello, es capaz de ver el lado positivo y reconoce que es una mujer afortunada. "Por muy mal que lo haya pasado y por mucho que la vida no es como imaginaba, soy una persona muy feliz, soy una persona super afortunada, que tiene una familia maravillosa, un trabajo que la apasiona, unos amigos increíbles y que sobre todo es independiente y puede decidir por sí misma lo que quiera", ha explicado a sus seguidores.

