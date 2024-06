Como adelantábamos, hace unos días, el de Guinea Bisáu -el lugar en donde conocería a Sonia, que fue de voluntariado de la mano de una ONG- reaparecía en su cuenta personal para anunciar el fallecimiento de su mujer: " Lo siento mi falta todo no tengo palabras ". A través de una imagen de su boda con la de Navarra, el joven se despedía para siempre de su compañera de vida, con la que tuvo dos hijos. Sin embargo, días antes, era la propia Sonia la que, en sus redes sociales, comunicaba que iba a "descansar su cuerpo de la quimio" , una decisión que, "espaba, fuera respetada".

En las últimas horas, Mamadu ha sacado fuerzas para anunciar a sus seguidores que, como su mujer no pudo despedirse de sus followers, le hará un homenaje al que está invitado todo el mundo: "Aprovecho esta oportunidad de dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha llamado. Nos sentimos muy arropados y somos muy afortunados de contar con vuestro apoyo en estos momentos que son dolorosos. A Sonia le hubiera gustado tener la oportunidad de despedirse de todos vosotros. No ha sido así porque ha sido todo muy rápido y creo que es su forma de dar las gracias porque ella sí cogía fuerza con su gente de Instagram. Me gustaría invitar a que todo el mundo participe, porque vamos a tener la oportunidad de hacerlo y a lo grande, como a ella le gustaría hacer".