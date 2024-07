Los conciertos de Luis Miguel en España, desde dentro: bien de vips y doble 'sold out'

Luis Miguel ha sido uno de los artistas internacionales en brillar en el nuevo estadio del Santiago Bernabéu arropado por una larga lista de rostros VIPS. El intérprete de Será que no me amas -la canción con la que arranca los shows de su Tour 2024, que empezaba el pasado año en América- ha hecho historia por partida doble en su cita con Madrid. Y nuestros famosos no han querido perderse esta corta pero intensa gira por nuestro país que comenzaba en Córdoba, todo un guiño a su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas, con quien lleva ya dos años de relación y que le acompaña en cada uno de sus conciertos.