Kike, sobrino de Ana Rosa Quintana: "A mi tía le pregunto las cosas antes que a mis padres"

Kike Quintana ha sido todo un descubrimiento en televisión desde la 'Fila zero' , su sitio desde donde comenta el programa que lleva el nombre de su tía. Sentado cerca del público, el colaborador no solo ha conectado con los presentes, si no con toda la audiencia. Ahora, en una entrevista con Pedro Jota, ha desvelado lo que ha supuesto para él crecer con una figura tan relevante. " Es una pregunta que muchas veces me hacen, pero es que es mi tía . Hay una parte que la entiendo como la comunicadora, que para mí es la mejor. Ella me ha tenido en sus brazos cuando nací", ha comenzado diciendo.

Además, en esta entrevista, ha destapado cuál es su verdadera relación con ella más allá de ser su tía y un referente para él de la comunicación: " Ella es mi segunda madre, no es por ser Ana Rosa, para mí es una referencia total. De hecho hay veces que le pregunto a ella antes las cosas que a mis padres porque para mí su opinión me importa".

La idea de que el sobrino de la comunicadora tuviera su propio espacio en el programa no fue pensado, si no que llegaba de casualidad. Kike Quintana ha desvelado que es un formato que "ya existía" en Estados Unidos con la idea de que haya personas cercanas al presentador. Pero, ¿cómo surgió que él tuviera un papel en 'TardeAR'?: "Es fácil que siendo sobrino y estando en redacción me dijeron que bajara. Hicimos programas piloto, hice gracia y ha ido evolucionando". Además, ha explicado que su tía "nunca le ha dicho que pisara el freno" y ha puesto un claro ejemplo: "El día del Cáncer de Mama, era un día especial y fui muy cariñoso. Recuerdo bajar las escaleras y me dijo que por qué no me había metido con ella. Dice mucho de ella y de lo generosa que es".