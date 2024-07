Hiba Abouk lo dejó todo para formar una familia, pero tras la separación, retomó su carrera como actriz

El final de su matrimonio estuvo salpicado por el escándalo protagonizado por el futbolista

El gesto que sugiere un acercamiento en la relación de Hiba Abouk y Achraf Hakimi

Hiba Abouk tomó la decisión de dejarlo todo para formar una familia junto a quien en ese momento era su marido, el jugador de fútbol Achraf Hakimi. Con la separación llegó también la decisión de abandonar París y, junto a sus dos hijos, se instaló de nuevo en Madrid, donde comenzó una nueva vida y retomó su profesión.

La relación actual de Hiba Abouk y Achraf Hakimi

No es demasiado frecuente que Hiba hable sobre su vida, de hecho en su momento salió a dar explicaciones sobre su separación porque su situación se complicó, al hacerse público que estaban investigando a Hakimi por una presunta violación. En ese momento todavía no se conocía que la pareja se estaba separando y la actriz quiso aclarar un poco las cosas.

También aprovechó para mandar un mensaje contundente, “En mi vida siempre he estado y estaré al lado de las víctimas, por lo tanto, dada la gravedad de la acusación, solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia”. Unas palabras que fueron muy bien recibidas, pues no solo no ponía en duda la versión de la víctima, sino que dejaba espacio a la justicia para actuar sin hacer juicios propios.

Una decisión de la que quiso hablar junto a Vicky Martín Berrocal en el podcast de la diseñadora. “Todo lo que tiene que ver con el núcleo de tu familia es más duro de encajar. Ahí es donde yo me he dado cuenta de que lo he resuelto muy bien. La gente me dice: 'Qué bien te callaste cuando decidiste callarte. Qué bien que has hablado cuando decidiste hablar. Qué bien lo estás haciendo'”.

Todo lo relacionado con su separación fue para ella complicado, de hecho ha llegado a decir que el divorcio le “consumió físicamente”. Por suerte, ha contado con el apoyo de su familia y amigos, ha podido retomar su trabajo y ha encontrado en el deporte, como yoga o boxeo, una forma de desconexión. “Sufro”, explicaba hablando del cambio en su vida, “porque cualquier desamor es duro... pero tenemos salud, pues a trabajar”.

La decisión de separarse no fue sencilla para ninguno de ellos, que no quería que afectara a sus hijos, por lo que siempre buscaron la mejor manera de hacerlo. La actriz quería que “no les perjudicara ni lo más mínimo nada de lo que estaba pasando”, algo que no siempre es sencillo. A pesar de todo, parece que esta es una etapa que ya ha dejado atrás y de nuevo está abierta al amor, aunque con cuidado. “Ahora eres más exigente, aprendes y son lecciones de vida”, explicó durante una de sus apariciones públicas hace tiempo.

El fin de la pareja fue el fin del núcleo familiar como tal, pero en su momento Hiba ya dejó claro que había sabido perdonar a quien había sido su marido y que entre ellos había “cordialidad y respeto”.

El gesto de Hiba Abouk con Achraf Hakimi en redes sociales

Hiba y Achraf se siguen mutuamente en Instagram. En el muro de ella perviven, de hecho, varias imágenes junto a él, algunas pertenecientes a una sesión de fotos conjunta para la revista Vogue, otras de tipo más personal. En el perfil del defensa también se puede ver algún posado de los dos. En una de las últimas publicaciones de Hakimi, de hace unos días, destaca un 'me gusta' de Hiba.