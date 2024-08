Además, la doctora ha reflexionado sobre lo importante que es que las pantallas no nos arrebaten nuestra humanidad y que debemos mantener el contacto personal. "La vida ha cambiado demasiado. Antes valorábamos las cosas realmente importantes. Tiempo, conversaciones, lectura, abrazos, caricias, contacto, familia, amigos de verdad, pareja, personas importantes para nosotros.... No se puede dar la espalda a la era digital ni al progreso pero sí podemos amoldarnos para que el uso de las tecnologías nos quite la humanidad lo menos posible" , ha contado la doctora que está volcada en sus dos hijos, Bastian, nacido en mayo de 2022 , y el pequeño Romeo.

Y aunque su intención es desconectar del mundo digital, lo que no ha podido hacer ha sido quitarse Instagram. Esta aplicación es vital para ella puesto que es la que sustenta todo su trabajo. "Todas mis empresas se basan en esta aplicación y no la puedo eliminar", ha comentado la doctora, que ha asegurado que lo importante es utilizarla correctamente. "Bien usada al final me permite transmitir muchas cosas", ha señalado Barber, que ha explicado, que a partir de ahora empezará a transmitir cosas que antes no transmitía con la intención de mantener un contacto más directo y fluido con sus seguidores. "Me escribís mucho preguntándome un montón de cosas y espero comenzar a estar más conectada con los mío y con vosotros también", ha dicho la doctora, que ha recordado a sus contactos, que si quieren hablar con ella, la llamen.