Nació en Varsovia y es un gran apasionado de la música

Dio el salto a la fama gracias a su papel de 'Gorka'

Adam se despidió de Gorka en la cuarta temporada, alrededor del año 2009 . Aunque eso sí, continuó apareciendo como personaje recurrente. Después de decir ‘adiós’ al eterno Gorka, el joven actor consiguió diversos papeles en la pequeña y en la gran pantalla. Participó en la superproducción de Gordos y Tensión sexual no resuelta, junto a otros rostros conocidos como Pilar Rubio, Miguel Ángel Muñoz, Norma Ruiz, Santiago Segura o Amaia Salamanca . Eso sí, volver a la televisión le costó un poco más y no fue hasta el 2011, cuando también volvió a FoQ para los dos últimos capítulos finales de la sexta temporada y participó en otras series como Gym Tony o Paquita Salas.

Respecto a su carrera teatral, ha intervenido en algunas obras y en el conocidísimo musical Billy Elliot, donde interpretaba al hermano del protagonista. Lo cierto es que, como él mismo ha confesado, a Adam no le ha faltado trabajo después de haber salido de la serie que le lanzó al estrellato. “ No he parado de trabajar […] Pero es lo que digo siempre 'Es física o química', son las cuatro palabras que más he escuchado en nuestras vidas. Al final, cuando uno tiene 20 años , tiene mucha más necesidad de reivindicarse como profesional que cuando uno tiene 30, que lo enfoca todo de otra manera y con otra actitud”, comentó en una entrevista.

A principio no estuvo demasiado cómodo con ese papel

Eso sí, al principio, no fue nada fácil interpretar a Gorka. “Fíjate como enfocaba en ese momento mi trabajo que, cuando me preguntaron qué era mi personaje dije: “Gorka es un hijo de puta, un cabrón, no tiene corazón ninguno, es un monstruo”. Me dijeron que, si yo no quería al personaje, cómo lo iban a querer los demás. Ahí algo cambió en mi cabeza y empecé a ser actor”, contó en esa misma entrevista. Con el paso del tiempo, Adam fue cogiéndole cierto cariño al entrañable Gorka.