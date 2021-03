"Cuando mejor me iba es cuando empecé a estar peor"

“ Cuando mejor me iba, de cara a la galería, fue cuando empecé a estar peor . Cuando tenía éxito, dinero, con 17 o 18 años, que de repente estaba en una serie de éxito, que no estaba teniendo una vida adolescente como mis amigas de Mallorca. Era otra vida”, confesó en una entrevista la actriz y cantante. Eso sí, la intérprete admitió que había pasado “ muy buenos momentos ”, pero “tener tanto trabajo y éxito me abrumó mucho”. “Coincidió que además estaba en una relación tóxica. Estaba obsesionada y enamorada, pero había mucho maltrato psicológico ”, añadió Angy Fernández en una entrevista para el programa Este es mi mood.

Angy logró superar la depresión y los ataques de ansiedad

Fue en ese momento cuando comenzaron los ataques de ansiedad. “Mi compañero de piso llamaba a mi madre y me di cuenta de que estaba haciendo sufrir a la gente porque mi madre me dijo: ‘Si a ti te pasa algo, yo me voy detrás”, recordó la cantante de esa época. También, Angy comentó que no entendía por qué no estaba disfrutando de esos momentos cuando lo tenía todo para ser feliz. “La depresión está, aunque en tu vida estén pasando cosas buenas. Tengas trabajo, pareja, vida más o menos estable”, explicó en la entrevista. También, ahora, en algunas ocasiones se ha planteado si tenía depresión, pero lo cierto es que la actriz ha reconocido que “es normal estar triste, hay días de mierda”.