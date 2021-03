Fue a finales del mes de enero cuando Demi Moore se subió a una pasarela. Había pasado ya mucho tiempo desde su última aparición en público, pero no fue esto lo que causó gran impresión. La actriz estaba irreconocible; poco quedaba de aquella Demi Moore de facciones marcadas y con una expresión jovial y alegre. Parecía que sobre la pasarela se había subido otra persona, con un rostro totalmente distinto y sometido a distintas intervenciones de cirugía estética.

Ya en su momento, cuando se hizo famosa por Los Ángeles de Charlie, explicó que no le gustaba la idea de someterse a una operación para retrasar el proceso de envejecimiento. “El bisturí no te hará feliz”, comentó en una entrevista. Ahora, parece ser que ha cambiado radicalmente de opinión y sí que se ha aficionado a parecer más joven de lo que realmente es. Pero Demi Moore no ha sido la única famosa que se ha dejado llevar por esos cánones establecidos y ha decidido cambiar su imagen para sorpresa de todos.