Angelina ha probado "casi todas" las sustancias existentes en el mundo

Drew Barrymore ingresó en una clínica de desintoxicación con 13 años

La actriz Drew Barrymore tuvo que lidiar con algún que otro problema en su vida. La actriz alcanzó la fama cuando tenía apenas siete años gracias a su papel en E.T. y cuando cumplió 13 fue admitida en una institución de salud mental durante un año y medio debido a que había empezado a consumir cuando era muy joven debido a no saber gestionar el gran éxito que había adquirido. Además, el mundo de las adicciones era bastante común en su familia, ya que su abuelo era alcohólico y su padre fue arrestado por posesión de drogas.

Bradley Cooper lleva más de una década sobrio

El actor Bradley Cooper también vivió un periodo de excesos . El actor de Ha nacido una estrella ha explicado, en diversas entrevistas, que lleva más de una década sobrio, algo que no ha sido nada sencillo. Además, ha asegurado que de no haber buscado ayuda habría perdido a toda su familia y a sus seres queridos por culpa del alcohol. Ahora, el actor está totalmente recuperado y, además, en la película en la que compartió escenas con Lady Gaga interpretaba a un cantante de country pasado de moda que caía rendido ante las drogas y el alcohol. Algo de lo que Bradley sabía mucho.

Daniel Radcliffe confesó en 2015 que sufría depresión y adicción al alcohol

“Cuando bebía, me convertía en una persona totalmente diferente. A veces, hasta el punto de despertarme por la mañana en un apartamento desconocido. No soportaba estar sin beber y lo hacía de nuevo. Un día fui a dar un paseo por la calle y estuve fuera alrededor de 5 horas. Durante este tiempo, no quise beber. Entonces me di cuenta de que tenía que caminar, respirar aire fresco y hacer deporte. Lo practico todos los días, y ahora no bebo en absoluto”, comentó en una entrevista.