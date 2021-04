La salida de Meghan Markle de la casa real británica fue más que polémica . Desde su boda, ya habían surgido distintos rumores afirmando que la actriz no se sentía del todo cómoda entre las paredes del Buckingham Palace. Además, quisiera o no, Meghan tenía un espejo en el que reflejarse y esa comparación le iba a perseguir durante los días y años que permaneciera en la corona británica: Kate Middleton . Desde un primer momento, la británica se comportó de forma ejemplar ; siguiendo todas las instrucciones de protocolo y asumiendo cuál era su sitio en la casa real.

Algo que parecía que no encajaba, de la misma forma, con Meghan Markle. Es por eso que la tensión entre ambas era cada vez más notable en cada acto público y entre ellas no había una relación de confidentes , como era lo que se esperaba. Este extremo se confirmó con la entrevista que concedieron Meghan y el príncipe Harry a Oprah Winfrey. En ella explicaron cómo había sido su vida en estos últimos años y por qué habían tomado la polémica decisión de alejarse de Inglaterra .

La intrahistoria sobre su tensa relación

La versión que Meghan contó a Oprah

Este fue uno de los puntos que Meghan aclaró en su entrevista y lo cierto es que dio una versión de los hechos muy distinta a la que sabíamos. La actriz explicó que sí que había habido enfrentamiento, pero quien había llorado había sido ella y no Kate. “Y no digo esto para desprestigiar a nadie, porque la semana de la boda fue muy dura”, explicó la joven al ser preguntada por Oprah. “Ella estaba molesta por algo, pero era algo suyo. Se disculpó y me trajo flores y una nota disculpándose e hizo lo que yo haría si supiera que le he hecho daño a alguien: simplemente asumir la responsabilidad por ello”, aclaró Meghan Markle.