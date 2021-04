Los Oscar son una de esas citas ineludibles y no solamente para los amantes del cine, sino también para aquellos apasionados de la moda y la fama. Cada año se congregan una infinidad de espectadores que no dudan en prestar atención a la mejor película, el mejor actor o actriz, así como la alfombra roja y su posterior fiesta. De esta forma, la entrega de premios se ha convertido en un gran evento con una infinidad de historias y de curiosidades que contar.

Este año será algo diferente, ya que la situación que vivimos, con una pandemia , es de lo más especial y, por tanto, desde la organización se asegurarán de mantener todas las medidas sanitarias y de seguridad. De esta manera, se quiere seguir con la esencia de los premios y, por eso, previsiblemente, la entrega será presencial, siguiendo la famosa frase de ‘show must go on’ .

La primera ceremonia de los Oscar se celebró en 1929

Esto cambió a partir de 1930. El primer actor que recibió el premio fue Emil Janning, gracias a sus papeles en The Last Command y en The Way of All Flesh. Y, como curiosidad, Walt Disney es el personaje que más premios ha recibido, ya que obtuvo 22 estatuillas por sus trabajos en el mundo del cine y cuatro premios honoríficos.