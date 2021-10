De Paula Gonu a Gigi Hadid o Emma Watson: famosos que han sido amenazados con publicar sus intimidades

Muchas personas, sin ser conscientes de las posibles consecuencias, se animan en ocasiones a compartir fotos de contenido íntimo. Esta práctica acaba, en muchas ocasiones, con ese material convertido en viral y corriendo por las redes sociales, obviamente, sin el consentimiento de la persona que las protagoniza. Esto, también conocido como sextorsión o ciberacoso , también ha afectado a algunos de nuestros famosos, que no han dudado en denunciarlo públicamente.

Una de esas últimas personas conocidas ha sido Paula Gonu . La influencer ha utilizado sus redes sociales, como siempre hace, para pedir ayuda. La catalana comentó que tenía un problema, alegando que había vídeos íntimos suyos en internet y que iban a ser publicados si no pagaba una cantidad determinada . Cabe destacar que Paula es una de las influencers más conocidas de nuestro país y que acumula más de un millón y medio de seguidores. Además, la joven suele interactuar mucho con sus followers y, por eso, les hace partícipes de su día a día.

Por eso no es de extrañar que haya utilizado sus redes sociales para alertar de esta situación tan preocupante. “Me están amenazando con publicar supuestos vídeos que han extraído de mi móvil si no pago 1600€ en menos de 48 horas, evidentemente no voy a pagar, pero ¿cuál es la forma más rápida y eficiente de denunciar esto?”, comentó Paula en su perfil de Twitter.