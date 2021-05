El Ministerio de Hacienda llama, una vez al año, a la puerta de todos los españoles. El pago de impuestos es algo obligatorio para todos, pero hay algunas personas que construyen tretas para no hacerles frente. Este es el caso de una gran cantidad de famosos que aparecen en la lista que el Ministerio hace pública cada año, donde han aparecido nombres como el de Shakira, Eva González, Patricia Conde o Belén Rueda.

Cabe destacar que estas deudas provienen de hace mucho tiempo, cuando no era ilegal cobrar los trabajos en televisión a través de sociedades. De esta manera, pagaban menos dinero a la Agencia Tributaria, aunque con el paso del tiempo esa deuda se convierte en una cifra desorbitada. Ser famoso tiene sus ventajas y desventajas y uno de estos inconvenientes es que podemos conocer si has tenido problemas con Hacienda o no.