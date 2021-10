Si seguimos hablando de actrices y actores jóvenes de Hollywood, no podemos dejar de mencionar a KJ Apa. El actor de Riverdale vino al mundo el 17 de junio de 1997. Eso sí, el joven nunca ha hablado de si cree o no en los horóscopos y, por eso, no podemos decir si es un orgulloso Géminis o no.