Su cuerpo fue llevado al anatómico forense donde confirmaron la causa del fallecimiento. Sus hijos nunca han querido hacer público el informe forense, pero no pudieron evitar que trascendiera la causa de la muerte: un infarto .

A la salida del entierro fueron pocos los familiares o amigos que hablaron ante la prensa, ya que estaban especialmente afectados. Todos conocían la vida de desenfreno que llevaba 'La Divina' y todos quisieron ayudarla, pero finalmente no pudieron . El dolor a las puertas del tanatorio y en el cementerio era palpable y las lágrimas no cesaban.

Entre los asistentes al funeral se encontraba su exconsuegra, la Duquesa de Alba, que acudió con sus hijos; Rocío jurado acudió con su marido, el torero Ortega Cano; también estuvo presente el cantante Miguel Bosé; Blanca Romero, ex de Cayetano, quiso estar a su lado en aquellos difíciles momentos; no faltaron grandes amigas de Carmen, como Lolita; así como el periodista, José María García y una larga lista de rostros conocidos que no dudaron en dar su último adiós a Carmina y ofrecer su apoyo a su familia. El empresario Lucio Blázquez explicó cómo se sentía después de la muerte de su gran amiga. El restaurador explicó que se había muerto "una figura”.