Belén Esteban y María José Campanario protagonizaban, una vez más, uno de los enfrentamientos más duros que hemos visto en televisión. La ya apodada ‘Tercera Guerra Mundial’ comenzó con una carta que escribió ‘La Jose’ en sus redes sociales, donde no dejaba en muy buen lugar a la princesa del pueblo. La dentista recriminaba a Belén su actitud y arremetía contra ella en diversas ocasiones. Como era de esperar, la colaboradora de Sálvame no se mordió la lengua y decidió contestar a la actual mujer del padre de su única hija punto por punto.

La complicada relación entre Elena Tablada y Rosanna Zanetti

Uno de los divorcios más complicados fue el de Elena Tablada y David Bisbal . El cantante, poco tiempo después de poner punto y final a su relación, conoció a Rosanna Zanetti . La joven venezolana trabajaba como modelo y, en cuanto se oficializó su noviazgo con el cantante, decidió dejarlo todo y mudarse a Madrid. Por aquel entonces, la relación entre Bisbal y Tablada no era del todo buena, ya que había varios desacuerdos con respecto a su hija Ella . David insistía en que la niña no podía salir en las redes sociales, mientras que su madre la retrataba en diversas ocasiones y subía las imágenes a su perfil de Instagram.

Las indirectas entre Arancha de Benito y Romina Belluscio

Todo empezó cuando la modelo explicó que su hogar era donde estaban “los tres”, refiriéndose a ella, Guti y su hijo en común, Enzo. De esta manera, la mujer de Guti no hizo referencia a Zayra y Aitor, algo que molestó mucho a Arancha. “Hay declaraciones que no me han gustado, me parecen declaraciones poco elegantes por su parte. Los niños son mayores y ya entienden, puedes hacer daño a personas que no tienen por qué afectarles”, comentó la empresaria al ser preguntada.