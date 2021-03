Las canas son bonitas y, además, son parte de nosotras. Por eso, cada vez son más las famosas que dejan sus mechones grises al aire e intentan no taparlos con tintes. Se trata de una manera de reivindicar el paso del tiempo, que afecta a todos e, incluso, a aquellas que parece que no envejecen y que se niegan a mostrar los rastros que deja la edad. Una de las últimas en presumir de sus canas ha sido la reina Letizia .

La reina acudió, el pasado mes de febrero, a un evento de la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD) en Madrid y fue ese el momento elegido para no tapar sus canas. Lo más probable es que estemos presenciando una evolución para dejarse el pelo más blanco , ya que los mechones eran mucho más pronunciados que en otras ocasiones. De esta manera, la reina Letizia muestra un aspecto menos formal y más cercano a la realidad que vivimos actualmente.

La reina Letizia se decanta por la naturalidad y la sencillez

Debido a su gusto por la moda, Letizia es consciente que las canas son más tendencia que nunca y, por eso, ha decidido naturalizar aquello de llevar el pelo más gris y el pelo blanco , mostrándose tal y como es. Lo cierto es que aquella melena castaña que siempre ha lucido ha ido evolucionando a otra más grisácea debido, básicamente, al paso del tiempo y a que no utiliza ningún producto para disimularlo. Probablemente esta elección por parte de la reina no es casualidad, ya que siempre ha cuidado, al detalle, su estilo.

Eso sí, Letizia no es la única que ha lucido con orgullo sus canas. La actriz Jennifer Aniston lleva una de las melenas y de los cortes más imitados. Así, las mechas están perfectamente repartidas por todo su cabello y sí, la actriz también tiene canas. Estas pasan desapercibidas debido a la coloración en varios tonos que luce desde que se hizo famosa. Fue en el programa de Ellen DeGeneres donde Jennifer habló sobre sus canas y confesó que, la primera vez que se encontró un mechón gris, comenzó a llorar. Ahora, lo tiene más que asumido.

Nuestros famosos más patrios también han apostado por las canas

Y no solamente la reina Letizia está orgullosa de sus canas. Otros famosos como Carlos Sobera, la modelo Pino Montesdecoa, el escritor Óscar García Blesa y la actriz Alicia Sánchez han reivindicado la aparición de esos mechones más grises y blancos debido al paso del tiempo. Todos han destacado que es muy importante normalizar estos cambios físicos.

Salma Hayek y Ángela Molina lucen sus canas con orgullo...

Tampoco la actriz Ángela Molina ha tenido problemas para lucir sus mechones grises. La actriz está muy orgullosa de sus canas y ya ha explicado, en varias ocasiones, que no quiere deshacerse de ellas, ya que le recuerdan lo mayor que es. “No quiero olvidarlo”, confesó en una entrevista. También, Ángela realizó una reflexión muy aplaudida: “Si un hombre canoso es atractivo, por qué una mujer con canas no lo va a ser”.