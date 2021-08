De Belén López y Blanca Suárez a Claudia Ruiz: las mujeres que han conquistado el corazón de Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre lleva muchos años levantando pasiones . Lo cierto es que su sex appeal ha traspasado la pantalla y no solamente conquista en las películas que protagoniza, sino que también en su día a día. Así, han sido varias las mujeres con las que el actor ha sido pillado en los últimos tiempos.

Una de sus primeras novias fue Belén López . Ambos se conocieron en el rodaje de la película La distancia y parece ser que fue ahí cuando surgió el amor. Además, a pesar de que no tardaron mucho en romper, parece ser que la relación entre ambos fue muy especial y la actriz sigue apoyando a Miguel Ángel en todos aquellos proyectos que emprende.

Pero, finalmente, la relación no pudo seguir adelante. Así, Miguel Ángel Silvestre se fue a rodar Sense8 , que se convirtió en su trampolín internacional, mientras que Blanca Suárez se quedaba en España. Entre 2017 y 2018, el actor comenzó a salir con la actriz española Albania Sagarra . Ambos coincidieron en la ciudad de Los Ángeles y parece ser que fue eso de estar lejos de su tierra lo que les unió tanto.

Además, sucedió una cosa que no había pasado en sus anteriores relaciones; ambos, y sobre todo la actriz, vivieron su relación con total normalidad. Tanto fue así que, cuando lo dejaron, la actriz subió un vídeo a sus redes sociales donde confirmaba que lo habían dejado. “Quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos”, rezaba el vídeo. “Hemos vivido una historia muy bonita pero ahora tenemos dos trayectorias diferentes (...) No le tengo ningún tipo de rencor, somos amigos”, argumentaba la joven.