De Justin Bieber a DJ Zedd: los chicos que han conquistado el corazón de Selena Gómez

Si echamos un vistazo a las letras de sus canciones podemos ver cómo Selena habla de todo aquello que le sucede en la vida, incluso el desamor. Pero, ¿quiénes son los hombres que han pasado por la vida de Selena? Lo cierto es que la joven está oficialmente soltera desde octubre de 2017 cuando cortó con el cantante The Weeknd . La ruptura se debió a la incompatibilidad de agendas de ambos, ya que, en ese momento, la americana estaba rodando Rainy Day in New York, su primera película junto a Woody Allen.

El 2017 fue uno de los peores años de Selena, que tuvo que someterse a un trasplante de riñón debido a la enfermedad que padece, Lupus. Fue su amiga Francia Raisa quien estuvo a su lado en todo momento. Ambas mantenían una relación de lo más sólida, hasta el punto que Raisa le donó uno de sus riñones para llevar a cabo la intervención. Pero parece ser que eso no fue suficiente para que su relación se extendiera en el tiempo y, ahora, ya no queda nada de esa amistad.

En su recuperación no estuvo sola. Le acompañó el que por aquel entonces era su novio, The Weeknd, quien había puesto fin a su noviazgo con Bella Hadid . Pero la compañía tampoco duró mucho: diez meses después el amor se esfumó. Según cuentan, se debió a que Selena todavía seguía pensando en Justin Bieber . Es más, después de su ruptura, se pudo ver a ambos compartiendo confidencias. De esta forma, Justin y Selena protagonizaron un acercamiento.

Tampoco cuajó lo que surgió entre la cantante y el artista Zedd. Ambos se conocieron gracias a la grabación de un videoclip y parece ser que lo suyo fue un auténtico flechazo. No confirmaron su relación hasta que no aparecieron juntos en los Globos de Oro, pero no duró mucho, ya que el DJ no pudo con la presión mediática y ambos decidieron dejar la relación.