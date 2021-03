El caso de Britney Spears, Amy Winehouse y otras 'celebs' que han visto como sus padres controlaban sus vidas

Britney Spears no ha tenido una vida fácil. La cantante se hizo conocida cuando todavía era una niña y, desde ese momento, su vida estuvo enfocada en participar en distintos programas de televisión, en grabar discos y estar siempre sometida a un estrés que no era propio para su edad. Así, la joven creció en un ambiente complicado, controlado por su padre , Jamie Spears . Además, la artista fue noticia debido a los distintos escándalos que protagonizó, donde sus adicciones eran una realidad.

Es por eso que perdió la custodia de sus hijos y, además, fue también su padre quien asumió la tutela legal de la cantante. Esta situación ha estado causando gran revuelo, ya que parece que, ahora, cuando Britney se encuentra mejor, no está contenta con esa decisión. La cantante ha logrado que, aunque su padre siga siendo su tutor legal, este no podrá decidir sobre sus finanzas . Así, sus abogados están intentando retirarle todos los poderes a su progenitor, que controla la vida de la cantante desde el año 2008.

Además, con la publicación de su documental Framing Britney Spears, que repasa su ascenso y su caída en el mundo de la fama, se insinúa que la figura de su padre siempre ha sido abusiva y tóxica . Es por eso que la propia artista y sus seguidores cuestionan ese control tan férreo por parte de Jamie Spears. Lo cierto es que su padre se convirtió en su tutor legal cuando Britney ingresó en varios centros psiquiátricos y perdió la custodia de sus hijos. Tiempo más tarde, ya rehabilitada, Britney sacó un disco, pero la tutela no fue revocada.

Tras la muerte de Michael Jackson, su padre intentó hacerse con su fortuna

Pero Britney no ha sido la única que ha tenido que batallar contra su padre. Este también fue el caso de Michael Jackson . El cantante se hizo conocido gracias a su grupo ‘Jackson Five’, junto a sus cuatro hermanos. Tiempo después, ellos mismos confesaron el carácter violento de su padre, quien solía sentarse a ver cómo ensayaban sus hijos con un cinturón en la mano.

Además, Michael reveló que le tenía tanto miedo que vomitaba cada vez que le veía. Tras la muerte del ‘rey del pop’, su padre intentó hacerse con parte de la fortuna -que no era poca-, aunque él no estuviera en el testamento. Además, denunció al médico personal de Michael por negligencia, con el objetivo de llevarse una indemnización por la pérdida de sustento económico, pérdida de compañía y daños emocionales. Eso sí, la demanda no siguió adelante y el hombre murió en junio de 2018.