El amor siempre triunfa: Will y Jada Smith, Pe y Bardem y otras de las parejas más duraderas de Hollywood

Que el amor esté en el aire en Hollywood no es ninguna novedad. Hemos oído miles de historias de actores que coinciden en el set de rodaje y que, luego, con el paso del tiempo, extrapolan esa relación en la ficción a la realidad. En la mayoría de ocasiones, se convierte en un idilio de pocos meses, pero otras veces, puede que esta relación se alargue en el tiempo, lleguen a casarse, a formar una familia e, incluso, a celebrar sus bodas de plata y de oro. Pero, ¿quiénes son esas parejas que ostentan el título de las más duraderas de Hollywood?

La cantante Dolly Parton se casó con su marido hace 55 años

La cantante Dolly Parton ha sido noticia después de vacunarse contra el COVID al ritmo de su música. Pero no solamente Dolly presume de ser una mujer solidaria -donó un millón de dólares para la investigación de la vacuna-, también lo hace de mantener la llama en su relación durante más de 50 años, concretamente, 55. La cantante de country siempre ha elogiado a la persona que tiene a su lado, Carl Thomas Dean .

Meryl Streep conoció a Don Gummer en uno de sus peores momentos

Tom Hanks y Rita Wilson, presumen de sus 30 años de amor

Michael Douglas y Catherine Zeta Jones, una relación por la que pocos apostaban

Una de las parejas más duraderas que no podemos dejar de mencionar es la formada por Michael Douglas y Catherine Zeta Jones . Lo cierto es que, al principio, nadie apostaba por esta relación, debido a la diferencia de edad entre ambos; Michael y Catherine se llevan 25 años.

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick, juntos desde el 2000

Will Smith y Jada Pinkett han sabido superar los baches juntos

Will Smith y Jada Pinkett también llevan años presumiendo de amor. Aunque eso sí, el camino no ha sido nada fácil: la actriz confesó que le había sido infiel a su marido , pero que habían sabido superar ese bache. En estos más de 20 años de matrimonio, ambos han tenido dos hijos en común y han pasado por rumores de separación. Pero eso sí, ambos siempre han estado ahí para hablar orgullosos de su relación.

Penélope Cruz y Javier Bardem presumen de matrimonio desde hace diez años

Otra de las parejas que no podemos dejar de mencionar, aunque no hayan llegado todavía a la veintena, es la formada por Penélope Cruz y Javier Bardem. Fue en el verano de 2020 cuando ambos celebraron sus primeros diez años de casados. Eso sí, su conexión comenzó unos años antes, más concretamente en 1992, gracias a la producción española Jamón, jamón. Después, cada uno hizo su vida, hasta que volvieron a juntarse en Vicky Cristina Barcelona, en el 2008, y desde ese momento no se separaron. Ahora, han formado una familia junto a sus dos pequeños; Leo y Luna.