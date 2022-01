Uno de sus momentos más complicados fue su retirada de la gran pantalla. No lo hizo de forma radical, sino que lo hizo paulatinamente. Aunque durante los 90 y los 2000 fue un rostro de lo más cotizado, lo cierto es que desde hace unos años su presencia fue desapareciendo de la televisión. Así, en el año 2015 afirmó que el cine “le había abandonado”. Es por eso que decidió seguir su camino por el mundo del teatro.

Carmelo nunca explicó el por qué de ese ‘divorcio’ y probablemente él tampoco lo sabe. Según ha comentado, en diversas ocasiones, parece ser que sus ideales no casaron bien con el gobierno de la época. Carmelo se mostró en contra de la intervención militar española en Irak en el año 2003. Además, también ha contado alguna vez que considera que el no haberse posicionado políticamente no le ha ayudado.