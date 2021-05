Los Preysler son una de las familias más conocidas en toda España. Fue Isabel , la matriarca, quien llegó a España, desde Filipinas , cuando era toda una adolescente y no tardó en comenzar a codearse con lo mejor de la socialité madrileña, siendo invitada a las fiestas más importantes de la jet set de la capital. Atrás había quedado su familia, en Manila, aunque en la capital filipina, la familia Preysler llevaba una vida muy acomodada.

Los Preysler, una familia muy unida que ha sufrido tres pérdidas

Su otro hermano, Carlos, tuvo problemas de adicciones y comenzó a consumir cuando era muy joven. Además, también pasó una temporada en la cárcel por un delito de estafa. Concretamente, cinco años. Murió, también prematuramente, en abril de 2013 cinco días después de que se le diagnosticara un cáncer de hígado. “Mi hermano murió en su casa, rodeado de los suyos, de su mujer e hijas, que le querían a pesar del daño que les había hecho. Estaba enganchado a las drogas. Hay una generación perdida en aquel país por esta cuestión. Yo por suerte me libré, porque me casé a los 20 años y me fui. Mi hermano Carlos, sin embargo, que era menor, cayó”, contó Isabel en una entrevista.