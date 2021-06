El apellido Borbón involucra que formas parte de la familia más importante de nuestro país. Eso sí, esto no quiere decir que todos los miembros quieran estar en el foco de todas las noticias. Así, nos encontramos con algunos que han querido ser más desconocidos, como Luis Alfonso de Borbón . Probablemente su nombre te suene, aunque su historia, para muchos, es toda una incógnita.

Su hermano murió en un trágico accidente de coche

La familia regresaba de unos días de esquí y Alfonso de Borbón no puedo esquivar un camión , que circulaba por una carretera comarcal de Navarra, y chocó de frente. Lograron salvar la vida de Alfonso, Luis Alfonso y la institutriz que viajaba con ellos, pero no la del pequeño Fran, que acabó falleciendo en un hospital . Tenía 11 años. Este suceso tan trágico ha marcado la vida de Luis Alfonso y, además, hizo que él heredara los derechos dinásticos a los que aspiraba su padre.

Su padre falleció en una pista de esquí

Luis Alfonso se casó en 2004 con Margarita Vargas

¿Por qué no tiene ningún título nobiliario?

Además, ejerce como consejero delegado de la empresa Spanish Influencers y figura como socio de la compañía Reto 48. Eso sí, Luis Alfonso no tiene ningún título nobiliario. El rey emérito firmó un decreto, en 1987, que apuntaba a que no podía ser llamado alteza real y no heredaría el título de duque de Anjou, de Touraine ni duque de Borbón ni otro tipo de ducado. El único título nobiliario que podría recibir sería el de duque de Franco a la muerte de su madre, Carmen Martínez Bordiú.