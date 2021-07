Además, el presentador también está muy unido a sus cinco hijos , con los que suele pasar grandes ratos en una de las fincas que tiene en Sevilla. Eso sí, la relación de Bertín con su padre, Enrique Ortiz , no ha sido como la que tiene con sus hijos. Desde bien joven, padre e hijo han mantenido una relación especialmente complicada.

Bertín nació en una familia acomodada y es el único hijo varón y el mayor del matrimonio entre Enrique Ortiz López-Valdemoro y María Teresa Osborne , ya fallecida. Su padre es conde de Donadío de Casasola y conde de las Navas. Es por eso que, durante su juventud, Bertín vivió una vida en la que no le faltó de nada. Pasaba parte de sus veranos en el pueblo de Villanueva de los Infantes , en Ciudad Real; luego, estudió en varios colegios internos y comenzó la carrera de Ingeniería Agrónoma en Valladolid, aunque acabó dejándola.

Fue eso lo que probablemente causó el distanciamiento entre Bertín y su padre. Según se comentó, a Enrique no le sentaba bien que su hijo entrara y saliera y no se centrara en los estudios. Es por eso que decidieron llevarlo a un internado y controlar, así, esa actitud más rebelde. Eso sí, parece ser que este conflicto se extendió en el tiempo porque el aristócrata no acudió a la boda del cantante con Sandra Domeneq. Un hecho que evidenció más ese distanciamiento que se estaba produciendo.