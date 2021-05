Selena Gómez y Blanca Suárez cuidan mucho la hidratación

Victoria Beckham: fan de la exfoliación

Rosie Hungtington y Sophie Turner: sus trucos para el cabello

Gigi Hadid apuesta por un resultado más natural

Eso sí, será muy importante no aplicar el maquillaje en todo el rostro, ya que no queremos lograr un efecto acartonado. El secreto estará en dejarse guiar por el famoso ‘counturing’ y acabar el look añadiendo unas sombras de ojos que sean discretas, una máscara de pestañas que resalte la mirada y un labial claro que proporcionará más jugosidad. Para cuidar tus labios siempre puedes optar por la opción de Kim Kardashian, quien ha asegurado, en más de una ocasión, que no solamente protege su cara y su cuerpo, también lo hace con un bálsamo labial con FPS, para que estos no se deshidraten o se agrieten.