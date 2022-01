La policía se pone manos a la obra para dilucidar esta misteriosa desaparición y los primeros indicios ya apuntan al exigente profesor. Además, la joven ha dejado un mensaje de voz que se ha difundido por todo el instituto (gracias a una cuenta anónima de Instagram) que deja las cosas aún más claras: “Aquí un mensaje que Noémie me envió antes de poner fin a sus días: ‘Entré en el instituto pensando que iba a vivir un sueño. Teyssier lo ha convertido en una pesadilla. Pensáis que lo conocéis pero no sabéis nada. No me ha dejado opción, ya no tengo otra salida, ahora digo adiós. Sé que Teyssier pagará algún día’”.