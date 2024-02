Nuestra piel sufre con el frío y, especialmente, la de las manos, que se vuelve más sensible en esta época del año. Proteger tus manos en invierno con cuidados extra es fundamental para que no se agrieten y se mantengan bien hidratadas y suaves. Para lograrlo, además de tener en cuenta los consejos que te damos a continuación, no te pierdas la selección con las mejores cremas de manos para que las tuyas resistan imbatibles a las bajas temperaturas.