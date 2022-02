Seguro que en más de una ocasión te has levantado por la mañana, has salido a coger tu coche y te has percatado que la luna está completamente congelada. Esto es algo muy común, que puede sucedernos durante los días más fríos del año y que será un gran inconveniente. Pero, ¿cómo podemos quitar el hielo de la luna sin estropearla?