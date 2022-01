Lo primero de todo será diferenciar los tipos de manchas. En el caso de que esta sea reciente y todavía no se ha secado, lo mejor será que utilices alcohol. Para ello, deberás darle la vuelta a la prenda y con un poco de papel humedecido en alcohol se eliminaré ese exceso de tinta. Será de vital importancia que no se frote y se den como pequeños toques, para no manchar más la ropa. Luego, solamente tendrás que lavar la ropa como lo haces normalmente.