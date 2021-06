1. Limar bien la uña

Para quitarte el esmalte semipermanente, lo primero que habrá que hacer será limar bien la uña . Esto se deberá hacer antes de aplicar la acetona y, de esta forma, quitaremos la capa brillante. Luego, se deberá empapar el algodón en acetona y se colocará alrededor de la uña. Nos tendremos que percatar que el algodón esté bien humedecido y no hace falta que expulse demasiado líquido, ya que esto hará que manchemos todo lo que hay a nuestro alrededor.

2. Envolver la uña en papel de aluminio

3. Utilizar un empujador de cutículas

Luego, habrá que retirar el esmalte con un empujador de cutículas, y que el esmalte ya se habrá levantado. Deberás empezar desde el nacimiento de la uña hasta abajo. Además, no deberás hacer fuerza, sino movimientos constantes y siempre de arriba hacia abajo. Después de retirar habrá que pulir bien la superficie para quitar todos los residuos que hayan quedado sobre las uñas. Aunque eso sí, no habrá que limar en exceso para no desgastar la uña natural.