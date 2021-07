Puede ser que, si te has ido una larga jornada de vacaciones, al volver a casa, veas que alguna de tus plantas está más seca de lo normal. Será en ese momento cuando te preguntes qué es lo que puedes hacer para hacer revivir a este ser vivo. Algo que puede tornarse en complicado si no se sabe cómo actuar adecuadamente. Eso sí, será muy importante cuidar siempre bien la planta y no esperar hasta el último momento para hidratarla.