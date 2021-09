Cuando te compras una joya buscas calidad. Es por eso que habrá que tener mucho cuidado, ya que dependiendo de lo que paguemos, nos podremos encontrar con piezas auténticas y verdaderas o hechas de elementos de baja calidad . Por tanto, será muy importante saber lo que estamos pagando y, sobre todo, lo que estamos comprando. En el caso de que no te fíes de que la joya que has comprado es de plata , ¿cómo puedes averiguarlo?

Lo primero que habrá que hacer será saber que la plata fina se compone de un 92,5% de plata y un 7,5% de cobre . Además, en el mercado existen una gran variedad de joyas o de productos que son plateados, y que aparentemente parecen de plata, cuando realmente no lo son. En la mayoría de ocasiones suelen ser acero o metal y presentan un baño ligero de plata.

Una de las formas para saber si un objeto es de plata habrá que mirar su sello de garantía. Debes saber que todos los productos de plata verdadera tienen que estar sellados para garantizar la calidad del material. En el caso de que no tenga esa marca es muy posible que o no sea de plata o que el país del que proceda no tenga una exigencia de tener esa marca.