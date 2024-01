Yoly Saa: “Nadie es tan importante en el mundo de la música, se trata de una carrera de fondo”

Yolanda Saa Filgueira, más conocida en el sector musical por su nombre artístico Yoly Saa , es una cantautora, compositora y productora gallega que, tras toda una adolescencia ligada a la industria, prueba suerte en primera persona en Benidorm Fest 2024 con ‘ No se me olvida ’, una de las canciones más intensas de la temporada según el propio fandom: “Es una apuesta, a priori, diferente. Estamos viendo varios ‘up tempos’ en esta edición y en anteriores también. En mi caso, propongo algo más pausado, pero con carácter ”.

Considera que ahora sí cuenta con la “solidez” encima de un escenario como para poder enfrentarse a lo que supone la antesala española al festival de música más importante a nivel internacional: “Haberlo hecho antes hubiese sido un error porque no estaba preparada. Ahora sí tengo la madurez necesaria”. Además, añade: “Sería hipócrita decir que Benidorm Fest no ayuda a los artistas emergentes. Que un proyecto profesional se abra a Eurovisión y tenga miras internacionales es un hecho muy potente”.

“No tiene sentido presentarse a Benidorm Fest si la finalidad no es querer representar a España en Eurovisión. Hay muchos artistas deseando hacerlo y me parecería muy poco respetuoso con el certamen y con los propios compañeros que sí quieren estar ahí”, confiesa con esa sensatez que la define.