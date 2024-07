Christina Yang interpretada por Sandra Oh fue la compañera y amiga de Meredith Grey hasta que decidió abandonar el hospital en 2014. Los creadores de la serie decidieron que siguiera con vida y la mandaron a Zúrich para que disfrutase allí de una oportunidad profesional que la permitiese volver en algún momento. Aún así, esto no ha sucedido todavía ya que Sandra Oh mantiene en la actualidad una consolidada carrera profesional, ha protagonizado la premiada serie en BBC América, 'Killing Eve', la película 'Umma' y la serie de Netflix 'La directora'. También, forma parte del reparto del nuevo estreno de Max, 'El simpatizante'.