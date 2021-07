Los actores, contra Toni Cantó: "Yo he hecho teatro en Cataluña en castellano, a ver si el problema es otro"

El titular era el siguiente: "No puedo trabajar en Cataluña por hacer teatro en español" . Una aseveración muy ligada a esa defensa del castellano que está desarrollando profesionalmente desde que ocupó su nuevo cargo político que ha sido desmentida por infinidad de compañeros del gremio de la actuación , que han reivindicado que esto no les ha sucedido jamás.

La primera en cargar contra Cantó ha sido la humorista Ana Morgade, que ha compartido su experiencia trabajando en teatros de Cataluña defendiendo que siempre lo ha hecho en castellano "tanto como he querido, haciendo obras, shows de impro y standup". Su conclusión es tajante: "No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA". Además, para aquellos que han salido en defensa de Toni y han denunciado que en los colegios públicos de Cataluña no pueden escolarizar a sus hijos, la cómica también ha tenido unas palabras.