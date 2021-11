El entorno familiar de Almudena Grandes: de su marido Luis García Montero a sus hijos

Muchos de ellos la querían por sus letras. Eran sus lectores , los que la descubrieron en el 89 con su ya eterna ‘Las edades de Lulú’, los que la echaron de menos en la última Feria del Libro de Madrid , territorio en el que la madrileña se confirmaba año tras año como ídolo de masas, rol del que no pudo disfrutar este 2021 cuando se notó la ausencia de esas largas colas que indicaban con facilidad cuál era la caseta de Almudena Grandes porque una complicación intestinal “pesada de resolver” la tenía ingresada en el hospital.

"Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele una noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte", decía este 'La ausencia es una forma del invierno' de García Montero que tanto está emocionando a las redes.