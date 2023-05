Flores interpreta a Patrick en la serie producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media y distribuida por Mediterráneo Mediaset Group que estrenará en exclusiva Prime Video, un personaje al que describe como “intenso, con garra y soñador” . No muy diferente a lo que es él en su vida real.

Es, además, la primera serie en la que se desnuda por completo. Antes ya ha hecho papeles similares, de galán al que no le cuesta quitarse la camiseta, pero como el propio actor comenta entre risas, “es la primera vez que enseño las nalgas, espero que les gusten”, aunque al principio, confiesa, “me da vergüenza desnudarme. Luego ya estoy allí y no queda otra que bajarse el pantalón”.

Pese a que lo conocemos como actor, reconoce que su sueño frustrado “desde niño es ser cantante” , y eso que ya tiene un single en el mercado. La serie le ha dado la oportunidad de unir los dos mundos porque sí, su personaje, como los de Pedraza y Ortega, canta. “Ha sido una locura vivir este rodaje. No imagino lo que es ser una gran estrella, un Maluma… una estrella de la música urbana y llenar estadios” .

Aunque no le ha dado prioridad a la música, reconoce que tiene intención de continuar en ella y desvela que pronto “sacaré mi segundo single y después más. Estoy muy contento”. Una segunda canción que, además, va a ser bastante especial porque no va a estar solo, sino que será una colaboración con la cantante, actriz y tiktoker Sury Sadai, su novia. “Tiene un vozarrón hermoso, fue lo que me enamoró cuando la conocí, la amo con toda mi alma”, confiesa el actor con ilusión.