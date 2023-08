Las pasadas elecciones celebradas el 23 de julio , nos han dejado un escenario repleto de incertidumbre y de caos político. Las principales fuerzas continúan en un debate un tanto peligroso ya que a día de hoy continuamos en una senda de incógnitas, un camino que no nos lleva a ningún lado, así que puede pasar cualquier cosa.

El cantante se ha mostrado un tanto frustrado ya que el sistema electoral y las formas de gobierno no le dan sentido a su idea inicial . Él cree que la existencia de tantos partidos políticos nos lleva a las situaciones que vivimos post-voto, es decir, Baute cree que el sistema bipartidista estadounidense sería una solución para España.

Además, Carlos reconoce haber ejercido su derecho a voto mediante la alternativa por correo, criticando así a todos aquellos que no lo han hecho y han tirado de excusas para justificar su nula participación: "Si no votas, no hables", ha sentenciado el venezolano.