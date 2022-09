Can Yaman ha regresado a Venecia y ha vuelto a arrasar. Como ya ocurriera el año pasado, el actor turco se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del festival de cine, al que ha acudido para promocionar 'Viola come il mare', una ficción con tintes de thriller en la que el intérprete ha cambiado de registro radicalmente para dar vida al policía Francesco Demir.

View this post on Instagram

Horas después de su llegada a Venecia el actor llegaba al festival acompañado por su compañera de reparto en 'Viola como il mare', Francesca Chillemi. A bordo de una lancha, los dos actores se convertían en los protagonistas de la quinta jornada matutina y posaban para los medios. Él con un total look de Dolce & Gabbana de camisa azul marino clásica con pantalones de raya diplomática mientras que ella lucía un modelo midi de tirantes en en blanco y negro drapeado que ha acompañado con una blazer oversize.

View this post on Instagram

Nada más producirse su llegada a Venecia comenzaba a extenderse por redes sociales el rumor de que Can Yaman había acudido al festival en compañía de su nueva novia, Guendalina Tavassi, una popular presentadora italiana. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La confusión se ha producido después de que Tavassi y Can Yaman fueran vistos juntos al bajar del tren en el que ambos viajaban para asistir al festival. Inmediatamente, el rumor sobre el noviazgo comenzó a correr como la pólvora. Algo que ha negado la propia presentadora en sus redes tras compartir unos stories en los que se ve al actor asediado por sus fans. "Mujeres para ti. Yo no le pedí foto", ha escrito junto a las imágenes, desmintiendo así la información sobre un posible noviazgo.