Jaime Lorente no deja de cosechar éxitos, tanto en su vida profesional como en la personal. El pasado mes de mayo el actor anunciaba la llegada de Luca, su segunda hijo , fruto de su amor con Marta Goenaga , con quién ha encontrado la estabilidad. Desde su aparición en series como 'La casa de papel' o 'Élite', su trayectoria ha sido imparable y consecuencia de ello, es que su bolsillo y sus ingresos también hayan aumentado.

Aunque es muy discreto y celoso a la hora de enseñar su vida privada y familiar, en esta ocasión no ha tenido reparo a la hora de abrir las puertas de su nueva y exclusiva casa de estilo minimalista y moderna. El actor comienza el vídeo desde el jardín de su casa (de dos plantas), una zona en la que seguro pasará mucho tiempo con sus dos hijas y su pareja, aunque a veces el tiempo no acompañe. Un espacio que está protagonizado por un 'chill out' con una chimenea y una mesa.