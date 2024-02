Primeras palabras de Eduardo Noriega desde el hospital tras sufrir un accidente de moto: "Me siento apaleado"

El actor Eduardo Noriega ha reaparecido en sus redes sociales preocupando a sus más de sesenta mil seguidores. El intérprete sufría hace unos días un accidente de tráfico del que ha querido contar todos los detalles. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto ya que no ha dudado en acudir a sus redes sociales para relatar la embestida que sufrió por parte de un coche cuando iba en moto por una de las carreteras más transitadas de Madrid. Hace solo seis días que Noriega hacía una publicación sobre la promo de uno de sus últimos proyectos profesionales. Entonces, nada hacía presagiar que solo unos días después reaparecería en sus redes sociales desde la cama de un hospital.

Sonriente y con el dedo pulgar hacia arriba (un gesto que indica que a pesar de todo se encuentra bien) ha querido relatar lo que le ha llevado a estar ingresado en un hospital madrileño: "Hace unos días sufrí un accidente de tráfico en la M-30 madrileña. Un coche me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante".

Tratando de sacar el lado positivo de esta situación, Noriega ha destacado que se siente un afortunado, ya que este accidente solo ha quedado en un susto. "Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos", ha continuado diciendo, a pesar de sentirse "apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar".