Fue el propio Ramos el que descubrió su impactante cambio a través de un post donde comparaba su físico en ambos films. “Dos personajes en dos pelis que son como la noche y el día, pero que ambas a su manera me han tocado el corazón. En la primera foto, ‘La familia perfecta’, que se estrena este viernes 3 de diciembre”, animaba a sus seguidores a ir al cine a disfrutar de este largometraje dirigido por la ganadora de un Goya, Arantxa Echavarría. “Y, en la segunda foto, ‘Reflejo’, que verá la luz el año que viene”, compartía una fotografía en la que aparecía extremadamente delgado y un aspecto más desaliñado.

Para meterse en la piel de Toni, un personaje solitario, ermitaño y extraño que desea vivir sin nadie alrededor, perdió 22 kilos y se tuvo que someter a exigentes jornadas de maquillaje. “ Fue la cosa más extrema que he hecho en mi vida . La verdad es que estoy muy orgulloso de que lo sacáramos adelante, con un equipo pequeño. Pero el resultado es una barbaridad”, creaba expectación en torno a un proyecto que lleva gestándose más de tres años y que se filmó en condiciones meteorológicas extremas.

Sin embargo, y pese a esta exigente preparación, Gonzalo se siente afortunado con su trabajo y satisfecho con el resultado. “Durante estos tiempos tan raros, he tenido la suerte de tener historias que contar y poner lo que me pasaba al servicio de algo que estábamos creando. Para mí ha sido terapéutico. Es un gustazo volver a la vida y volver al cine”, admitía en su perfil de Instagram, donde acumula más de 43 mil seguidores. “Madre mía, no pareces tú, increíble”, escribían algunos de ellos tras ver esta comparativa. “Tremendo esfuerzo para lograr ese físico”, aplaudían su implicación.