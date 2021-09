Hugo Silva padece un extraño trastorno del sueño: "Lo he sufrido toda la vida, agobia mucho"

Hugo Silva confesaba hace unos meses que padece un trastorno del sueño

El actor se queda anclado "a medio camino del sueño" y mezcla ambas realidades

Aunque confesaba que ya no le suele suceder, el intérprete reconocía que son episodios que suelen "agobiar mucho"

Rafael Hugo Fernández Silva, natural del madrileño barrio de San Blas, siempre tuvo claro que quería ser actor. Cuenta que estudió electricidad únicamente porque el instituto de FP estaba muy cerca de casa. Se inició en el mundo laboral trabajando de ello, pero con lo que realmente soñaba era con dedicarse al espectáculo. "Me colaba en todos los rodajes que veía. Una vez me salió una figuración en 'Crónicas marcianas' y monté un show en el trabajo para que me dieran la baja. Mi jefe me vio en la tele, no se lo tomó nada bien y dejé el trabajo de electricista". Y fue entonces cuando lo dejó todo para formarse y dedicarse a lo que le apasionaba. Tomando así la decisión más acertada de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hugo Silva (@___hugo_silva)

En la televisión, tras su participación por la histórica ‘Al salir de clase’, tuvo un pequeño papel en ‘El Comisario’ y coprotagonizó ‘Paco y Veva’. Sin embargo su carrera se lanzó al estrellato al interpretar a Lucas en ‘Los hombres de Paco’. El actor reconoce que al principio no fue capaz de gestionar la fama. Que cuando veía que su cara estaba semana tras semana en los kioscos se cabreaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hugo Silva (@___hugo_silva)

“Me empeñaba en que yo no tenía nada que ver con eso”, contaba en una entrevista para El País. Una abrumadora popularidad por la que no podía salir a la calle sin que “la gente se volviese loca”. Quizá por este motivo, vista la cara B de ser un personaje popular, optase por blindar su vida privada. No fue hasta este mismo año cuando fuimos conocedores de la enfermedad que padece desde niño.

“¿Has sufrido una cosa que se llama el duermevela?”, le preguntaba Pablo Motos en una de sus últimas entrevistas. “Sí, ahora ya menos, pero lo he sufrido toda la vida”, revelaba el madrileño, que le corregía explicando que no es que padezca “el duermevela, ya que es un estado por el que pasamos todos cuando dormimos”, sino que él se queda anclado a “medio camino del sueño”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hugo Silva (@___hugo_silva)