Su nombre completo es Rafael Hugo Fernández Silva y nació en San Blas, uno de los barrios más conflictivos de la capital. “Crecí viendo gente muerta en los bancos, atracadores con el monazo que no se podían ni tener en pie” , ha confesado en alguna ocasión. Desde bien pequeño supo que quería dedicarse a la interpretación, pero primero estudió electricidad en el instituto que estaba al lado de su casa. Y fue gracias a una pequeña figuración cuando puso punto y final a su trabajo para dedicarse a lo que realmente le gustaba. Y no le ha ido mal. Podemos considerar que su papel de Lucas en ‘ Los Hombres de Paco ’ ha sido su proyecto más exitoso, pero a sus 43 años el actor ha realizado más de veinte películas, varias obras de teatro y cerca de trece series de televisión.

Su discreta faceta como padre de mellizos

Daniel y Darío llegaron a su vida gracias a Primitiva, una íntima amiga de la infancia que se quedó embarazada por inseminación artificial. Siempre discreto con su vida privada, desde que fue padre evita aún más sacar a la luz cualquier aspecto de su intimidad, pero en alguna ocasión no ha podido evitar hablar sobre esa faceta de padre tan oculta. Actualmente sus hijos tienen nueve años y no fue hasta que cumplieron tres cuando salió a la luz su paternidad. En sus redes sociales no hay rastro de los menores, pero sí de un cuadro que pintó el pequeño ‘Dari Silva’ retratando a su padre.